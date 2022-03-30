نصية ينتقد حديث السفراء والمسؤولين الدوليين حول استقلال المؤسسات السيادية

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انتقد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الأربعاء حديث السفراء والمسؤولين الدوليين. حول المطالبة باستقلال المؤسسات السيادية في ليبيا.

وقال نصية في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كثر الحديث هذه الأيام. من بعض السفراء والمسؤولين الدوليين حول استقلال المصرف المركزي. ومؤسسة النفط. والمؤسسة الليبية للاستثمار وضرورة حمايتهم من التجاذبات السياسية”.

وتابع النائب :”بل هناك من ذهب بعيدا للتفكير في آلية إنفاق بديلة عن القوانين واللوائح الليبية.

وأضاف نصية :”هذا الحديث والذي يظهر في خارجه الحرص على مصلحة الليبين. ولكنه يبطن في داخله تغذية و دعم للفوضى و عدم الاستقرار”.

وقال :”فمن يحتاج إلى حماية هو الشعب الليبي. من خلال عدم حشره بين ثنائيات وهمية وخيارات مواجهة تخدم مصالح الأطراف الخارجية. وتساعد على استمرار الفوضى واللادولة”.

وذكر النائب :”حماية المؤسسات المالية ينبع من إيجاد حل للقضية الليبية. من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية تنتج رئيس أب للدولة الليبية. وليس رئيس حاكم معادلته صفرية يعمل وفق سياسة تصفية الخصوم. والحسابات السياسية والجهوية. وبرلمان بعيدا عن الجهوية المقيتة. وحكم محلي موسع و إدارة عادلة للأموال”.

وأكد نصية :”هكذا يتم حماية هذه المؤسسات المالية المهمة. أما الهروب إلى اختراع آليات للإنفاق بعيدا عن أسس الدولة ما هو إلا تكريس لاستمرار الفوضى والتدخل الخارجي وإهدار للموارد”.

وشدد الائب على ضرورة علو الصوت. ومواجهة هذا العبث الدولي والإقليمي والمحلي وإيجاد الحلول التي تقود إلى استعادة الدولة.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، شددت الإثنين. على حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي عن الاضطرابات السياسية.

وأعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال. تأييدها وليامز في المطالبة باستقلالية المؤسسات السيادية غير المسيّسة في ليبيا.

كما أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا. دعم بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة، المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.