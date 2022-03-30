مجتمع.. إجابات المتابعين بشأن الشخص المفضل لقضاء وقت الفراغ معه

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تتلاحق الأيام وتتسارع وتيرة الحياة وذلك لأسباب عدة ونتيجة ذلك سترى نفسك أو حتى أصدقائك او المقربين منك لايملكون وقت فراغ للجلوس معك وقضاء وقت كما عهدتهم في الأيام السابقة.

ولكن ورغم ذلك يحاول البعض إقتناص أوقات فراغهم لفعل أشياء يحبونها أو يحاولون إدارة وقتهم بالطريقة المناسبة التي يرونها للحصول على أكبر قدر من الاستمتاع بما يخلق التجديد والقوة على العودة للعمل مرة أخرى.

قد ينجح البعض بالفعل في تحقيق الأستفادة الكبرى من أوقات فراغهم والبعض الأخر يفشل ولكن تقول دراسات حديثة أن ذلك لايهم فالطالما أبتعدت عن أجواء العمل والتوتر فأنت بالفعل نجحت في قضاء وقت غير مشحون بالأجواء التي قد تمثل لك ضغط كبير وأيضا قد تقودة لمشاعر سلبية وأحباط.

لذلك تمثل طريقة إدارة وقت فراغك أهمية كبيرة من ناحية طرق الاستمتاع والراحة التي تريدها لذلك أجرت أخبار ليبيا 24 إستطلاع عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي حول تقضية وقت الفراغ وخصصت لمتابعيها السؤال التالي مع من تفضلوا الجلوس في أوقات فراغكم.

أراء المشاركين

يقول سالم العبيدي في إجابته ” العيلة والناس اللي نحبوها “.

ويعد قضاء وقت الفراغ أمر مهم جدا خاصة إذا كنت منشغل طوال الأسبوع ومنهمك فالعمل. فلا بأس من إعادة أواصر الترابط بينك وبين العائلة.

في حين ترى ام عبدو أن قضاء وقت الفراغ لابد أن يكون مع فنجان قهوة مرة بدون سكر.

أيضا أثبتت الدراسات أن القهوة تحسن المزاج وتعطي شعورا بالراحة كما أنها تعتبر مفيدة للشرايين. وينصح أطباء التغذية بشرب فنجانيين فقط من القهوة فاليوم الواحد. لما فيه فائدة كبيرة للجسم.

أما شمس شموسه اختارت قضاء وقت فراغها مع زوجها وأبنائها. وذلك بعكس إجابة أم ماسه التي قالت إنها لا تملك وقت فراغ.

أحمد محمد قال أنه يجلس في أوقات فراغه لقراءة القرآن الكريم ثم الجلوس مع والدته. وكلا الأمران فيهما أجر كبير عن الله سبحانه وتعالى.