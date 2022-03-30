مجتمع| بينها أغاني الكيبوب الكورية..ردود متابعينا حول أي أنواع الموسيقى تفضل الاستماع إليها

أخبارليبيا24- مجتمع

يحب البعض الاستماع إلى الموسيقى المختلفة. هناك من يرى أنها ترفه عنه وتعدل مزاجه. في حين لا يحب فريق آخر الاستماع إلى الموسيقى ولايجد لها وقتًا ولا بالًا.

أما فريق آخر يرى أنه لايجوز الاستماع إلى الموسيقى ويقول إن الاستماع إليها حرامٌ شرعًا. ويرى فريق رابع أنها مسألة جدلية وفيها أخذ ورد والشخص مخير بين الاستماع أو الامتناع عنها.

إلا أن بين هؤلاء جميعًا تجد من يفضل الاستماع إلى الموسيقى أثناء السفر أو العمل. أو قبل النوم ولكل منهم أسبابه ودوافعه.

وحول الاستماع إلى الموسيقى وأيها تفضل توجهنا لمتابعينا بسؤال عن نوع الموسيقى التي يفضلونها فكانت البداية مع Rahma Alftahli التي قالت إنها تفضل الاستماع إلى موسيقى الـ”راب”.

أما Isra Ibrahim فقالت إنها تستمع إلى موسيقى “Country music “

في حين يقول عبادي القدافي القدافي :”لايوجد أفضل من صوت القرآن الكريم”.

واتفق كل من Ďoďý Ķĺ. وريہم ءء. و Retaj Al على أنهن يفضلن الاستماع إلى موسيقى الكيبوب. وهي موسيقى كورية.

أما Rfiek Imrhan فقالت إنها تحب الاستماع إلى الموسيقى الأجنبية. و Eida Ot أكدت أنها تفضل الاستماع إلى الكلاسيكي.

وقالت Jehan Jiji :”كلهن إلا الراب والمهرجانات والشعبي”.

وتؤكد Om Alzobyer أنها لاتستمع إلى الموسيقى وقالت :”الحمد لله الذي من علينا ما نحبش الموسيقي”.

وأضافت Om Alzobyer :”نحب القرآن بصوت الشيخ سعد الغامدي. أاحمد العجمي. وماهر المعيقلي”.

وقال Ahmed Alchoubi إنه يفضل الاستماع إلى :”الاغاني الإنجليزية أحيانا بوقت محدد”.

وبفضل هانيبال الصغير الاستماع إلى أغاني :”النجع”. أما عبدالحميد الغول يقول :”موسيقى أجنبية فقط”.

ويؤكد Mohammed Abuazom بالقول :”القرآن الكريم ربيع القلوب. ولا شيء غيره”.

وتهكمت Asia Ayoob في إجابتها وقالت :”خلونا نسمعوا أصوات الرصاص والمدافع من عشرة سنين. شن خلونا نسمعوا موسيقي زي باقي الناس؟”.

وصاحب حساب باسم اكس بالعكس قال :”مش مهم بس المهم تكون بصوت عبدو الدويك”. ويقول مہتہمہرد يہآعہشہيہريہ إنه يستمع إلى موسيقى :”راب”.

وتؤكد Safa Al Sailman أنها تستمع إلى :”جميع الأنواع”. و 아이샤아 تقول إنها تستمع إلى الـ”كيبوب”.

ويقول أحمد بن عريف :”كلهن حرام ونحبو القرآن”. أما 나잣리사 تقول إنها تحب سماع أغاني “الكيبوب”.