رغم انتشار مقاطع فيديو .. حكومة الدبيبة تنفي محاصرة مقر الرئاسة من قبل المليشيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت طريق السكة في العاصمة طرابلس تجمعاً لرتل سيارات مسلحة، تسبب في إغلاق الطريق المؤدي لرئاسة الوزراء.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الرتل المسلح حاصر مبنى رئاسة الوزراء، أثناء تواجد عبد الحميد الدبيبة داخل المبنى .

وقالت المصادر أن الرتل المسلح يتبع للقيادي التابع لمليشيات مدينة مصراتة ويسمى “الكيوي”. وكان قد شارك في الاستعراض العسكري الداعم للدبيبة في مدينة طرابلس بالفترة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن المدعو “الكيوي” خرج بقوته اتجاه طريق السكة من أجل الاحتجاج على تراجع الدبيبة. من دفع 5000 دينار على كل آلية وما دفعه الدبيبة 500 دينار فقط.

وفي المقابل نفت منصة “حكومتنا” التي يشرف عليها “وليد اللافي” ما وصفته بالشائعات. عن وجود توتر أمني بمحيط رئاسة الوزراء وأن الأوضاع تسير بصورة اعتيادية.

كما تداولت صفحات عدة مقاطع فيديو تُظهر انتشار مسلحين ملثمين بزي عسكري على طول شارع عمر المختار طرابلس. فيما لم ترد أي أنباء بعد عن حصول اشتباك أو إطلاق نار حتى هذه اللحظة أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة.

وتشهد العاصمة طرابلس توترات أمنية من حين لآخر، منذ أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا. الذي أعلن عن تصميمه على دخول العاصمة، فيما ترفض حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.