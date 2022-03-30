حالتي وفاة بفيروس كورونا و47 إصابة جديدة

30 مارس، 2022 12:43 م
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أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى حالتي وفاة و123 حالة شفاء جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم الأربعاء. إنه تسلم، الثلاثاء، 660 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 613 عينة. وإيجابية 47 عينة بنسبة 7.1% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020. إلى 501 ألف و657 حالة، بينها 489 ألفًا و826 شفاء، و5418 نشطة، و91 حرجة، و6413 وفاة.

30 مارس، 2022 12:43 م
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