تقلبات جوية ورياح نشطة مثيرة للأتربة تشهدها مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق غرب البلاد، اليوم الأربعاء، تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, في حين تتأثر مناطق شرق البلاد بهذه التقلبات بداية من يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية. إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد علي أغلب المناطق الساحلية. مع احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة علي أقصي الساحل الغربي.

والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار. تتحول يوم الغد إلي غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلي نشطة أحيانا علي أقصي الساحل الغربي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 36) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية. الممتدة من (زوارة حتي طرابلس) ليشمل الانخفاض يوم الجمعة باقي المناطق.

في حين تكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد علي أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أما ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 28) مْ وتصل إلى (30) مْ على جالو و رأس لانوف، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية. والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (34 – 39) مْ.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة. تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31- 33) مْ .