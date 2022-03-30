تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار الليبي

30 مارس، 2022 11:27 ص
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أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار صرف العملات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بالأسعار المسجلة، أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار 20 درهما مسجلا 4.65 دينار خلال تعاملات، الأربعاء، فيما زاد اليورو 30 درهما، مسجلا 5.16 دينار. وانخفض الجنيه الإسترليني 60 درهما، مسجلا 6.16 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

أما العملات العربية، فقد هبط سعر الريال السعودي 10 دراهم ليسجل 1.23 دينار، كما انخفض الدرهم الإماراتي 10 دراهم مسجلا 1.26 دينار، فيما زاد الدينار التونسي 10 دراهم مسجلا 1.57 دينار.

وظلت الليرة التركية دون تغيير عما سجلته أمس عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

30 مارس، 2022 11:27 ص
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