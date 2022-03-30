سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة لإعادة الإعمار

30 مارس، 2022 6:26 م
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عبد الله اللافي وسفير جمهورية بنغلاديش
عبد الله اللافي وسفير جمهورية بنغلاديش

أخبار ليبيا 24

أكد سفير بنغلادش لدى ليبيا شميم الزمان قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية. ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، السفير البنغلادشي لبحث آفاق التعاون في عديد المجالات بين ليبيا وبنغلادش. وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد اللقاء – وفق البيان – تفعيل اتفاقات التعاون السابقة المبرمة بين ليبيا وبنغلادش، ومنها اتفاقات التبادل التجاري والاقتصادي.

30 مارس، 2022 6:26 م
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