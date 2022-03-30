المشري: مجلس الدولة يعكف على إنجاح الاستحقاق الانتخابي بأسس دستورية صحيحة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن المجلس عاكف على إنجاح الاستحقاق الانتخابي، المبني على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

وجاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس في طرابلس، الثلاثاء، بوزيرَ الدولة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة. ووزيرَ الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وبحسب بيان لمجلس الدولة استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد. وبيّن المشري خلال اللقاء جهود المجلس الأعلى للدولة التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار. وتلبية طموح الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة.