العثور على جثتين لمهاجرين على شواطئ شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نقيب عبدالسلام شحاتة رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء أنه تم أبلاغنا عن طريق أحد المواطنين بوجود جثة على شاطئ وادي سليم شرق طبرق وهي الجثة السابعة عشر وهو من المهاجرين الذين غرق مركبهم منذ أكثر من أسبوعين قبالة شواطئ طبرق وتم إحضاره إلى المشرحة وقد تم التعرف عليه بعد التواصل مع اسرته في مصر.

واوضح شحاتة أنه تم التعرف عليه عن طريق ملابسه ويدعى : علاء حسن ابو ناصر من مواليد 2005 مصري الجنسية من منطقة الجزيرة الخضراء مركز مطيوس .

وأكد أنه سيتم إرسال الجثة إلى أسرته بناء على طلبهم عبر الحدود الليبية المصرية بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

في حين تابع ” أما الجثة الأخرى وهي رقم 15 فقد عثر عليها منذ يومين. ولم نتمكن من إحضارها بسبب وعورة الطريق. فتم إحضارها الليلة وهي متحللة بالكامل. ولا يوجد معها اي مستندات أو علامات دالة”.

ونوه إلى أنه تم تغسيل الجثة وتكفينها والصلاة عليها وسيتم دفنها غدا بمقبرة طبرق الإسلامية.

في حين أشار أنه لم يتبقى من الجثث المفقودة الا جثتين من عدد 25 مهاجر. كانوا يستقلون مركب صغير وانقلب بهم. منذ أكثر من أسبوعين شرق طبرق كانوا في طريقهم إلى أوربا.

واضاف شحاتة أن عدد الجثث التي عثر عليها إلى الان 17 جثة كما تم العثور على عدد 6 احياء. 5 مصريين وواحد سوري .