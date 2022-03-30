الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

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أعلن، الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي. وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.

وجاء هذا الإعلان بعيد إقرار البرلمان قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد الصيف الماضي.

كلمة رئيس الجمهورية #قيس_سعيد في إجتماع مجلس الأمن القومي. #TnPR https://t.co/SZGD4jlYU1 — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 30, 2022

الرئيس التونسي: تونس تعيش محاولة انقلابية

وقال الرئيس التونسي، في بيان مصور، إن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”. وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لاشرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له”.

وحذر سعيّد من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة. وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.

وأشار سعيّد إلى أن السلطة ستتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج. ووصف الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة.

كما أعلن سعيّد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

وعقد البرلمان التونسي جلسة عامة عن بعد وشارك فيها 121 نائبا. حيث وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية، والتي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي. وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان.