مجتمع.. أراء المتابعين بشأن وجبة الغداء يوم الجمعة.. هل تكون فالمنزل أو في منزل الجد

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لا تختلف العادات والتقاليد في المجتمع الليبي كثيرا خاصة في الأعياد والمناسبات سواء العامة منها أو حتى المناسبات الدينية ويقودنا الحديث في الوقت الحالي حول قرب شهر رمضان المبارك فأذا دققت قليلا ستجد مثلا أصناف الطعام تتشابه فالكل تقريبا يحب الشربة الليبية والبطاطا المبطنة وبعض المقليات المحشوة باللحوم.

أيضا في عيد الفطر مثلا ستجد أن الكبير والصغير يلبس ملابس جديدة وجرت العادة في أن يكون الزي الليبي رغم إختلافه الذي يعد طفيفا بين منطقة وأخرى هو اللباس السائد فالعيد للكبير والصغير.

ينطبق الحال أيضا على أيام العطلات الرسمية وأهمها يوم الجمعة من كل أسبوع الذي له طقوس وعادات خاصة لاسيما في أنواع المأكولات من رز بالخلطة و كسكسو وعصبان أو أكلة البازين المعروفة بكثرة في المنطقة الغربية.

وحول هذه الأكلات الشهية والتي يجدها أغلب العائلات في ليبيا فرصة للتجمع. ومشاركة الغداء الشهي وعادة تتم هذه التجمعات في منزل الجد أو الأخ الأكبر. أو بتوزيع أيام الجمعة على أفراد الأسرة خاصة أذا كان فيهم متزوجين.

في هذا اليوم يجد الكبار فرصة للتجمع مع حكايات مضحكة او تبادل مواقف حدثت لهم. على مدار الأسبوع وأيضا تبادل أطراف الحديث في السياسية أو الرياضة. وما إلى ذلك.

أما الصغار فيجدون فيها متعة أكبر فالتجمع مع أبناء الأعمام والأخوال واللعب بدون توقف. على مدار اليوم.

من هنا كان سؤال أخبار ليبيا 24 حول هذا اليوم بالذات في صيغة أتت كالتالي ” يوم الجمعة. اتفضلوا تقعدوا في الحوش ولا اتعدوا لحوش عيت جدكم؟ “.

أراء المشاركين

يقول Ahmed M Alalagy أن قضائه وعائلته لهذا اليوم يكون في حوش الجد.

توافقه أيضا القناعة كنز بأن هذا اليوم يكون في منزل الجد

لكن تخالفهم زهرة البنفسج في أن هذا اليوم يكون في منزال الأخوال لكنها أشترطت عدم وجود ظرف يحول دون ذلك في هذا اليوم.

لكن عدد من الإجابات مثل أم سامر و ام احمد وامل عليوه فضلت قضاء هذا اليوم في المنزل بدون الذهاب لأحد لكنها لم تحدد لماذا إختارت ذلك.

يبقى يوم الجمعة هو يوم مميز لليبيين ليس على مستوى ديني فقط وإنما على مستوى إجتماعي. أيضا فهو لا يخلو من التواصل الاجتماعي وزيارة الأقارب وقضاء أوقات ممتعة. على المائدة وما بعدها من فواكه ومشروبات باردة وساخنة والحلويات.