4 شروط لأعضاء بمجلس النواب للدخول في حوار بشأن المسار الدستوري والانتخابات

أخبار ليبيا24

أعلن أعضاء من مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

جاء ذلك، في بيان تضمن أسماء 79 عضوا من أعضاء مجلس النواب، بشأن المسار الدستوري والانتخابات.

وأكد النواب، في البيان، على قرارات مجلس النواب بشأن اعتماد خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة.

كما أكدوا على إن “خارطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات. قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور. وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها”.

وشدد النواب على رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم “احترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الشرعية لمهامها من داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد”.

وطالب النواب، بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي-ليبي يتم التوصل إليه.

كما دعوا مجلس النواب للتعهد بالتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل انجاز ذلك دون تأخير.