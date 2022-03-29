وزير الطيران المدني بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

29 مارس، 2022 12:26 م
10
هشام عبدالله ابوشكيوات
هشام عبدالله ابوشكيوات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدى وزير الطيران المدني هشام عبدالله ابوشكيوات اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح اليوم الثلاثاء ليُباشر مهام عمله .

وكان عدد من وزراء الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقتًا لاحق بمكتبه في مدينة القبة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أدى اليمين الدستورية كل من:

الخارجية حافظ قدور.

الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد

الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس

الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر

وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود

وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.

وكان رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون. ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

29 مارس، 2022 12:26 م
10

مقالات ذات صلة

فرج اخليل - معمر القذافي

اليوم الصعاليك تصدروا .. اخليل: في عهد “القذافي” ساد معيار الكفاءة والقانون

29 مارس، 2022 1:09 م
أغلى لاعبي العالم

أغلى لاعبي العالم يغيبون عن كأس العالم حتى الآن

29 مارس، 2022 11:52 ص
النادي الأهلي بنغازي

الدفاع الجوي يستقل بيراميدز والأهلي

29 مارس، 2022 11:12 ص
ستيفاني ويليامز

ويليامز: لا يجوز استخدام مؤسسات ليبيا السيادية كسلاح بالصراع

29 مارس، 2022 11:04 ص
زر الذهاب إلى الأعلى