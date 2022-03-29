مبادرة مصرية جديدة على طاولة قادة ليبيا لإنهاء الانقسام

أخبار ليبيا 24 – خبر

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة ، اليوم الثلاثاء، القيادات الليبية الفاعلة لبحث الانسداد السياسي وللدفع بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام.

وكشفت مصادر “العربية” و”الحدث” عن وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى القاهرة. مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، سيصلون تباعًا للعاصمة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تعمل حاليا على وضع مبادرة جديدة لحل الأزمة.

وقالت إن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح. منوهة بأن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن القاهرة تسعى من خلال الاجتماعات لتوحيد الجبهة الداخلية. وتوحيد دور المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن اجتماعات القاهرة ستكون أيضا لتقليل التدخلات الخارجية في ليبيا.

وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة باشاغا. فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.

وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس. للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن. وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.