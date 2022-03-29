سفيرا أمريكا وبريطانيا يلتقيا بقادة أحزاب ليبية في تونس

29 مارس، 2022 6:46 م
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أخبار ليبيا24

التقى، سفيرا الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، والمملكة المتحدة، كارولين هوردال، بقادة 19 حزبًا سياسيًا ليبيًا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي.

وأعرب السفير الأمريكي عن سروره للقاء القادة الحزبيين، مشيرًا إلى أن أعجب بتصميمهم على استعادة الزخم الانتخابي.

وقال نورلاند، “كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم بقادة 19 حزباً سياسياً ليبيًا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي”.

وأضاف، “شاهدت أنا والسفيرة البريطانية كارولين هوردال حماسهم الشديد، وأنا معجب بتصميمهم على مساعدة ليبيا على استعادة الزخم نحو الانتخابات”. وأكد أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم في هذا الجهد.”

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29 مارس، 2022 6:46 م
39

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