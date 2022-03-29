بالفيديو | عائلة الهواري من درنة : أخي مفقود منذ “11” عامًا ووالدي مات حسرة وقهرًا عليه

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالمواطن عبد الرازق بن طيعة حسن الهواري من سكان مدينة درنة .. أخ الفقيد “سالم” الذي لايزال مصيره مجهول منذ أحد عشر عامًا إلى هذا اليوم .

وأوضح عبد الرازق أن أخيه “سالم” كان يعمل بفندق تيبستي في بنغازي، ولم تكن له علاقة بالجهات الأمنية والعسكرية. ولكن تم إيقاف عمله بفندق تيبستي في حكم القذافي ونقل إلى جهاز الأمن الداخلي. حيث كان يعمل كسائق فقط لا غير .

صيد الأسماك

وبعد اندلاع ثورة فبراير، وتلتها فترة الاغتيالات بالمدينة ولم يكن لدى أخي معلومات خطيرة ولم يؤذي أحد في المدينة أو في غيرها. ولم يقوم بأداء أحد في فترة حكم القذافي .. وهذا الأمر كان يهون علينا أنه لن يحصل له شئ .

وذكر شقيق المفقود أن أخيه بعد الإطاحة بحكم القذافي ترك العمل. وكان يحاول كسب رزقه من مهنة صيد الأسماك .. وكان يذهب للبحر بشكل يومي .

السفر لمصر

وبعد توتر الأوضاع في البلاد، فكرنا أنا وأبي رحمة الله عليه بترحيل أخي “سالم” إلى خارج ليبيا إلى دولة مصر حتى تهدأ الأوضاع .. وفي يوم من الأيام جاء أحد الأقارب في التاسع عشر من مارس 2011 .. وطلب من أخي سالم الذهاب معه إلى منطقة أم الرزم والبقاء هناك حتى تهدأ الأوضاع .

وذهب سالم إلى أم الرزم واتفقت معه أنه بعد كم يوم سأمر عليه هناك ونذهب سويا إلى دولة مصر .

قصة التغييب

وفي عشية نفس اليوم في التاسع عشر من مارس اتصل والد أحد أقربائنا .. الذي ذهب معه سالم وسأل عن ابنه وأنه لم يعد للمنزل حتى هذه اللحظة، في تلك الأثناء بدأ الشك يدخل لقلبي، وفقًا لعبدرالرازق .

وخرجت أنا وبعض أخوتي وأصدقاء لنا للبحث عن سالم ورفيقه، وذهب لبعض الأصدقاء على الطريق من درنة إلى أم الرزم.. وهل أحد رأي سالم ورفيقه الذين كانوا يستقلها سيارة مازدا 626 حمراء اللون .

وبعد ساعات من البحث وعندنا مرورنا على أشخاص شاهدوا السيارة .. وبعد الاستدلال على أخر نقطة تم مشاهدة السيارة فيها وهي منطقة الهيشة, ووجدنا السيارة مركون على أحد الطرق ولكن لا يوجد بها أحد .

العثور على السيارة

ويتابع الهواري أنه بعد التقصي عن الحادث اتضح أن هناك بعض المسلحين مجهولي الهوية .. كانت تقيم نقاط تفتيش بعد البوابة الرئيسية لمنطقة الفتائح، وأن سالم ورفيقه أخذتهم هذه المجموعة وتم رمي السيارة في الهيشة .

وذكر أن هناك أنباء تقول أن من كان على تلك النقطة هو المدعو الإرهابي حكيم الحصادي .. وعند الاتصال به والتواصل معه تنصل من الموضوع وقال إنه لاشأن له بذلك .. بعدها بدأنا من نقطة الصفر للبحث أي أخي “سالم” .

رحلة البحث

وقال عبد الرازق إنه بعد ثالث يوم من اختفاء سالم ورفيقه أحد رعاة الماشية في منطقة الحصين – شرق درنة – اتصل بأحد أقاربنا وأبلغه عن وجود جثة بالمنطقة هناك ..

وعلى الفور ذهب هناك ووجدنا فريق البحث عن الجثث التابع للهلال أحمر وأحد أطباء الطب الشرعي وكانوا في انتظار سيارة إسعاف لنقل الجثة لمستشفى درنة .

وأشار إلى أنه بعد الاطلاع المبدئي على الجثة وجد أنها موضوعة في كيس من النايلون .. وقام الجناة بحفر حفرة بآلة الحفر ووضع قليل من التراب عليها .. ولكن لم نرى الوجه .

الوصول لنصف الحقيقة

وقفت خلف الجثة وشهدت بعض من أجزاء الرأس .. عندها رأيت بعض من ملامح أخي ولكن تنقصنا رأية الجثة بالكامل للتأكد من ذلك .. وصاحب الجثة كان يرتدي شراب أبيض وأخي ليس لديه شراب أبيض وهذا ما أراح قلبي .

وبعد حضور باقي فريق الهلال الأحمر وبعد انتشال التراب من على الجثة وإخراجها من الحفرة .. اتضح أن الجثة لرفيق أخى سالم .. وتم إبلاغ أهله بوفاة ابنهم .

وقال إنه منذ ذلك الوقت وهم يبحثوا عن الجثة إلى يوم كتابة هذا التقرير ولم يتم العثور عليها، ولم نعرف مصيره أن كان ميت أو حي .