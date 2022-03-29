باشاغا: أجريت حوارا مثمرا مع المبعوث الفرنسي

أخبار ليبيا24

أجرى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، حوارا مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا.

ووصف باشاغا، الحوار بالمثمر، وقال إنه أكد للمبعوث الفرنسي على أن هدف الحكومة هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.

وقال باشاغا، إنه أجرى حوارا مثمرا مع المبعوث الفرنسي و”أكدنا من خلاله على هدف الحكومة الأهم ألا وهو اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. بالإضافة إلى العمل على ملف المصالحة الوطنية من خلال حكومتي التي يمكنها التنقل والعمل في كافة أرجاء البلاد، ودعم لجنة 5+5 بالتعاون مع المجتمع الدولي وفرنسا.”

حوار مثمر مع المبعوت الخاص 🇫🇷 أكدنا من خلاله على هدف الحكومة الأهم ألا وهو اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. بالإضافة إلى العمل على ملف المصالحة الوطنية من خلال حكومتي التي يمكنها التنقل والعمل في كافة أرجاء البلاد، ودعم لجنة 5+5 بالتعاون مع المجتمع الدولي وفرنسا. https://t.co/XUULlKxXvS — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 29, 2022

التأكيد على وحدة ليبيا

من جانبها قالت السفارة الفرنسية في ليبيا إن المبعوث الخاص حادث رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقالت إنه تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت، أنه تم التأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة 5+5.