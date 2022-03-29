المنفي يبحث مع السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء. مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء في القاهرة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد المنفي. بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين، مشيراً إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

بدوره، جدد السيسي دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية. وصولاً للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين.

وأشاد بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة.