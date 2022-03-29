القبض على مهرب بحوزته 3 آلاف قرص مخدر في بنغازي

أخبار ليبيا24

قبض، أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي شخصا ليبيًا يقوم بتهريب أقراص طبية مخدرة من طبرق.

وأوضح، فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، أن اعتقال المهرب جاء بعد ورود معلومات مصدرية مفادها قيام المعني بجلب أقراص طبية مخدرة ومؤثرة عقليًا من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

وقال الفرع، أن المهرب يستخدم مركبة نوع مرسيدس فيتو لغرض الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها داخل بنغازي.

وأضاف، أن بعد صدور التعليمات لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات ورصده، تم تأكيد صحة المعلومات وفتح محضر جمع استدلال وإعداد كمين محكم له.

ضُبط متلبسًا

وأفاد، أنه تم ضبطه متلبسًا بعملية الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته تقريبا 3 آلاف قرص مخدر ومؤثر عقليًا. نوع باركينول، أو ما يعرف لدى المتعاطين وتجار المخدرات بـ “أرتان”.

وأكد، فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله. وإحالته إلى النيابة العامة.