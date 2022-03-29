العرفي: على الدبيبة تسليم السلطة فهو منتهي الولاية قانونيا

29 مارس، 2022 3:25 م
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النائب عبدالمنعم العرفي
النائب عبدالمنعم العرفي

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي. يجب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة فهو منتهي الولاية قانونيا.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ستباشر عملها قريبا جدا من العاصمة طرابلس.

وشدد عضو مجلس النواب. على الشركاء الدوليون، والإقليميون ضرورة أن يلعبوا دور الوسيط في المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر.

وأوضح أن التقارب المصري القطري. سيكون بداية تحول في المواقف الدولية تجاه حكومة الوحدة، وسيكون موقفهم داعما للحكومة الليبية الجديدة.

29 مارس، 2022 3:25 م
17

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