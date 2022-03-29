الدفاع الجوي يستقل بيراميدز والأهلي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يلتقي النادي الأهلي بنغازي مع منافسه بيراميدز المصري مساء اليوم الثلاثاء على تمام الساعة الثانية والنصف. على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة. وذلك ضمن ثالث المواجهات الودية للأهلي ضمن معسكره التدريبي بجمهورية مصر العربية.

وكان الأهلي قد انتقل إلى مصر للدخول في معسكر تدريبي، مستغلا توقف بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. ضمن أسبوع التوقف الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ومشاركة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم في دورة نواكشوط الدولية بموريتانيا.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين ضمن معسكره بمصر كانت الأولى في مواجهة المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. فيما واجهه في مباراته الثانية سيراميكا كليوبترا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

الجدير بالذكر أن الأهلي بنغازي يتصدر المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط. عن أقرب منافسيه الأخضر، وكان الأهلي قد ضمن تأهله رسمياً إلى الدوري السداسي للتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.