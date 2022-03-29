الدبيبة يلتقي بعمداء بلديات من شرق ليبيا

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التقى، رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ونائبه حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع عدد من عمداء بلديات شرق ليبيا.

ويشارك عمداء البلديات في أعمال الاجتماع العادي الأول للإدارة المحلية للعام 2022.

وحضر الاجتماع ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي والداخلية والرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة.

كما حضره مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات. وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.

وقالت حكومة الوحدة، إن الاجتماع حضره عمداء بلديات الأبيار، الأبرق، بئر الأشهب، مساعد، طبرق، مدور الزيتون، شحات، جخرة، وجالو.

كما حضره عمداء بلديات، تازربو، الكفرة، زمزم، القبة، البيضاء، مرسى دفنة، ساحل الجبل، الوفاق. توكرة، خليج السدرة، البردي، المرج، وردامة، عمر المختار، سوسة، مرادة، المليطانية.

بحث الصعوبات التي تواجه البلديات

وأوضحت، أن اللقاء خصص لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات. وما نفذ من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات لعام 2021، وكذلك من خلال الأجهزة التنفيذية.

وذكرت أنه تم مناقشة نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة أكد على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.