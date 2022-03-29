الخارجية تعلن تسليم “16515”جواز سفر للجالية الليبية في الخارج

29 مارس، 2022 4:33 م
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ليبيا- جواز السفر الليبي

أخبارليبيا24

أعلنت  وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أنها سلمت عدد “16515” جواز سفر للجالية الليبية بالخارج.

وأوضحت الوزارة. أن هذا العدد منذ مباشرة عمل محطات التصوير الخاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج فى “يونيو 2021”.

وأشارت وزارة الخارجية. إلى أنه تم توزيع جوازات السفر على عدد 34 محطة حتى الآن .

وأكدت أنها خلال هذا الأسبوع سلمت عدداً آخر من جوازات السفر لعدد من المحطات ومنها  محطة كندا 1013 جواز. وكوريا 101. والأردن 68 جواز. والسودان 17. وصربيا 231. ورومانيا 23 جواز. ولندن 373 جواز.

وأفادت أن عملية تسليم الجوازات ستظل مستمرة. مؤكدة أنها جهود مبذولة لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

29 مارس، 2022 4:33 م
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