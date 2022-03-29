استطلاع.. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على انتشار التنظيمات الإرهابية

أخبارليبيا24_استطلاع

أجرت وكالة ليبيا 24 استطلاع عن مدى التأثير الذي قد يحدث نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وقد تستغله التنظيمات الإرهابية في توسيع نشاطها في العالم نظراً لانشغال العالم بهذه الحرب … وقد كان الاستطلاع كالآتي:

برأيك؛ هل تستغل الجماعات الإرهابية انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية ليزيد نشاطاها في دول العالم؟

1- نعم (لماذا).

2- لا (لماذا).

3- رأي اخر.

الرأي العام:

أغلب المصوتين يرون ان الجماعات الإرهابية هي صنع الدول الغربية ولن تكون هناك أوامر لهم بالانتشار في هذه الدول او تكوين قواعد لعملياتهم على غرار دول الشرط الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول الأفريقية.

القليل من المشاركين يعتقد ان الجماعات الإرهابية سوف تستغل الفراغ الأمني الموجود حالياً في أوكرانيا ليتغلل الإرهاب فيها.

فيما يصف البعض ان الإرهاب هو الفساد في الدول وسرقة أموال الشعب وتدمير وتولي حاكم ديكتاتوري يحكم البلاد ويساعد في تدميرها ونهب خيراتها بعيداً عن تفشي الجماعات الإرهابية في دول العالم.

أراء المشاركين في الاستطلاع:

يقول Faraj Mansour أن التنظيمات الإرهابية في حالة جمود بسبب ان الغرب الذي صنعهم في حالة من الضغط بسبب حرب روسيا على اوكرانيا

لا لان اسيادهم مضغوطين من روسيا

وتشارك أم أحمد الرأي مع Faraj Mansour بكون الجماعات في حالة من التوقف بسبب حرب روسيا وضغطها على الغرب

في حين ايهم الورفلي يدلي برأيه فيقول ” الشيطان الاكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت الارهاب وأعضاءه وهي من تعطي الاوامر لهم في نشاطهم”

أما Mfive Tripoly فلديه رأي اخر فيطلب ان يكون الاهتمام بمشاكل ليبيا والدعوة الي الوحدة ولم الشمل والمحبة والتآخي بين الليبيين.

في حين عاطف السنوسي القذافي يقول نعم قد يحدث ذلك من التنظيمات الارهابية مستغلة الفراغ الامني في اي دولة في العالم وخصوصا المستهدفات منهم والتي لا تنتبه امنيا لها.

Abu Khaled Alshukri يشارك بنفس رأي الأغلبية ويقول “الارهاب صناعة. غربية والعرب يمثلون دور الكمبارس يرددون ما يملى عليهم بوعى وبلا وعى ”

في حين انويجي ناجي يقول ببساطة “الارهابيين يعملون حسب رغبات من صنعهم”

أما الدبوسي الدبوسي فلديه رأي اخر يصف به الإرهابيين من خلال مشاركته. “الارهابيين موجودين وامام كافة الشعب الليبي ويقومن بسرقه. المال العام والبنوك والشركات الاستثمارية بشكل واضح وهو موجود في ليبيا وهم اخطر من الإرهاب الاخر.

في حين محمد محمد على التويتر يقول ” لا توجد جماعات إرهابية دولية. ظاهرة في ساحة الأعلام.. ويتساءل أين هي ويبدي برأي أن داعش تم القضاء عليها..

• نتيجة الاستطلاع تعبر فقط عن رأي المشاركين ولا تعكس التوجه التحريري للوكالة.