البرانس يتصدر المجموعة الثانية من مسابقة الدرجة الأولى

أخبارليبيا24- خاص

أسدل الستار على الأسبوع ماقبل الأخير من مسابقة الدرجة الأولى للمجموعة الثانية. بلقاء القمة الذي جمع البرانس والصقور على ملعب شهداء القبة. بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واعتلى فريق البرانس ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة من 13 مباراة. ويبقى الصقور بعد هذا التعادل الثمين برصيد 22 نقطة وليصبح في الترتيب الثاني.

وبهذا التعادل يؤكد فريق البرانس ترشحه للتصفيات القادمة للصعود للدوري الممتاز. ويبقى فريق الصقور أكثر حضوضاً للحصول على الترتيب الثاني ويترشح صحبة فريق البرانس للتصفيات القادمة المؤهلة للدوري الممتاز.

وفي نفس المجموعة. تعادل الأفريقي مع المنار بهدفين مقابل هدفين ليبقى الأفريقي في الترتيب الثالث. والأندلس يتعادل مع القيروان بدون أهداف بملعب الصقور بمدينة طبرق.

ونسور مرتوبة. يحقق فوزاً مهماً على فريق المختار بهدف مقابل لاشيء وبذلك يبقى النسور في الترتيب ماقبل الأخير ويبقى المختار في آخر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

وسوف يسدل الستار لهذه المجموعة يومي الخميس والجمعة القادمين. حيث يلتقي الأفريقي مع الأندلس والبرانس مع المختار والصقور مع المنار ونسور مرتوبة مع القيروان.