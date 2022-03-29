استطلاع.. ما هي معايير اختيار قادة داعش

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أجرت وكالة ليبيا 24 استطلاعاً عن ماهي المعايير التي يتم من خلالها اختيار قادة داعش رغم كل الإخفاقات والهزائم التي شهدها التنظيم في كل الدول التي أنتشر فيها سابقاً كذلك عدم تحقيق أهدافه التي أعلن عنها في كل بياناته… وقد كان الاستطلاع كالآتي:

زعيم آخر لداعش في السلطة؛ التنظيم الإرهابي غيّر قادر على تحقيق أهداف ملموسة.في رأيك ماهي المعايير التي تنظم اختيار قادة داعش؟

الرأي العام:

أغلب المصوتين يرون ان قادة داعش مجموعة استخباراتية مسخرة. من الغرب لتحقيق الأهداف في أوقات معينة لتحقيق أهدافها. بعيداً عن المسألة لهذه الدول، كذلك يعتقد البعض ان الجماعات. تختار القادة من أصحاب السوابق والمدمنين ومن غال في قتل المسلمين

رغم كافة الهزائم والانحسار الذي شهده التنظيم في كل الدول التي أنتشر فيها وقتل العديد من القادة التي تم تنصيبهم على التنظيم إلا ان القليل من المشاركين يعتقد ان الجماعات الإرهابية سوف تعود منتصرة.

أراء المشاركين في الاستطلاع:

في حين يبدي عثمان ضجيج رأيه فيقول “داعش صناعه مخابرات عندما يريدون إخراجها في اي مكان من العالم ستخرج وذلك لتبرير سياساتهم الحقيرة.. فقد جعلوا الشعوب تخسر الدين والدنيا.. وما يحدث في الواقع يؤكد ذلك”

في حين يؤيده في الرأي المشارك في الاستطلاع سليمان السباقي فيقول ” لا يوجد ادني شك ان من وراءهم دول كبري والدليل انه لا يوجد تركيز عليهم فيما يخص قضايا الإرهاب”.

أما حسين أحمد فيقول “خبرة استخباراتية ولهم سوابق في قتل المسلمين”

تشارك دودي الفاخري برأيها في معايير قادة التنظيم بقولها” لا يوجد معايير مطلقاً، صناعة غربية لأغراض محددة, وعلى رأس هذه الاغراض الفوضى والخراب والقتل لكل دول ومدن المناصرة لثورات الربيع العربي, وتشوية سمعة الثوار, حسبي الله ونعم الوكيل”.

أما فرج ناصف رزق صالح فيختلف مع الجميع في رأيه بقوله “ومن قال انهم غير قادرين.. انهم ينتظرون الامر.. المعايير انهم اشداء يستحيل هزيمتهم او اختراق معنوياتهم.. مرابطون بصمت.

• نتيجة الاستطلاع تعبر فقط عن رأي المشاركين ولا تعكس التوجه التحريري للوكالة.