اليوم الصعاليك تصدروا .. اخليل: في عهد “القذافي” ساد معيار الكفاءة والقانون

29 مارس، 2022 1:09 م
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فرج اخليل - معمر القذافي
فرج اخليل - معمر القذافي

أخبار ليبيا 24

أكّد القيادي بمليشيات “بركان الغضب” فرج اخليل، أن معمر القذافي. لم يسبق له أن وضع أحدا من أبنائه أو أقاربه سفيرًا أو قنصلاً لليبيا بالخارج.

وشدد اخليل على أنه “لم تكن هناك محاصصات قبلية للخارجية والتمثيل الدبلوماسي لليبيا بالخارج. بل كان معيار الكفاءة والقانون سائد”.

ونشر اخليل، صورة للسفير البريطاني قبل عام 2011، وهو جالس على ركبتيه أمام أمين اللجنة الشعبية العامة السابق للدفاع. أبوبكر يونس، بمدينة سرت. معلقا: “قبل 2011، كان من الصعب جدًا لأي سفير لأي دولة أجنبية أن يغادر طرابلس إلا بعد موافقة جهاز المراسم الليبي.

السفير البريطاني 2011

وتابع اخليل “أما اليوم فيكفي لأن تصبح سفيرًا أن تكون مليشياوي صعلوك من الدرجة الثانية. ولا تحمل أي شهادة، أو أن تكون قريب العائلة المالكة، أو محسوب على إحدى القبائل أو المكونات السياسية” .

29 مارس، 2022 1:09 م
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