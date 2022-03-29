أغلى لاعبي العالم يغيبون عن كأس العالم حتى الآن

أخبار ليبيا 24

شهدت تصفيات مونديال قطر 2022، غياب كثير من المنتخبات البارزة تتصدرها إيطاليا، بطل يورو 2020. التي غادرت البطولة مبكرًا على يد منتخب مقدونيا الشمالية، إلى جانب منتخب النمسا. الذي أعلن مدربه استقالته رسميًا بعد فشله في التأهل على حساب المنتخب الدنماركي.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» قائمة بأغلى اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2022. وتصدر النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الصدارة بـ 150 مليون يورو. فيما حل الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس ثانيًا بـ 70 مليون يورو، وجاءت باقي القائمة كالتالي:

النرويجي إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 150 مليون يورو.

الإيطالي فيديريكو كييزا (يوفنتوس) 70 مليون يورو.

ونيكولو باريلا (إنتر ميلان) 70 مليون يورو.

وجيانلويجي دونارما (باريس سان جيرمان) 65 مليون يورو.

السلوفاكي ميلان سكرينيار (إنتر ميلان) 65 مليون يورو.

الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) 60 مليون يورو.

السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) 60 مليون يورو.

الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) 55 مليون يورو.

النمساوي دافيد ألابا (ريال مدريد) 55 مليون يورو.

الإيفواري فرانك كيسيه (ميلان) 45 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركيت».