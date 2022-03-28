9 عناصر في الصحراء..صور جديدة لداعش في ليبيا تظهر انكساره وعجزه عن التجنيد

أخبارليبيا24- إرهاب

نشر مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابية داعش (ولاية ليبيا). صورًا قال إنها بيعة جند الخلافة لمن أسموه بأمير المؤمنين أبي الحسن الهاشمي القرشي.

هذه الصورة تظهر الحقيقة. وتبين محصلة المواجهات التي خاضها الجيش الليبي ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا والمصير الذي وصلت إليه بعد تلك المعارك.

ويؤكد ذلك. مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. في نسخته التاسعة الذي أظهر تحسنًا في تصنيف ليبيا العالمي والإقليمي.

وأظهر المؤشر. أن تأثير الإرهاب في ليبيا خلال العام 2021 وجزء من العام 2022 “متوسط” بدرجة وصلت إلى أكثر بقليل من 5 درجات، ما يشير إلى تحسن ملحوظ.

كل هذه المؤشرات. تؤكد أن حرب الجيش الليبي ضد هذه التنظيمات الإرهابية الإجرامية حربًا مقدسة. كانت حربا لتخليص البلاد من شر أكثر التنظيمات إرهابًا وإجرامًا ضد الإنسانية.

صور يوليو 2021

وفي يوليو من العام الماضي. نشر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” صورًا لعدد من الأشخاص قال إنها جانب من يوميات ما أسماهم “جند الخلافة” في ليبيا خلال يوم عيد الأضحى.

في الصور التي نشرها التنظيم الإرهابي. لما أسماه في “ولاية ليبيا” ظهر ثمانية أشخاص وسبعة أسياخ لحم. يتظاهر في إحداها عناصر التنظيم المتطرف بتقديم التهاني بمناسبة العيد محاولا إظهار وجوده في ليبيا، إلا أنه بهذه الصور أثبت عكس ذلك.

أظهرت الصور. دلائل الهزيمة والانكسار لدى هذا التنظيم الذي كان يركز على أبسط التفاصيل منها التباهي بكثرة عدد عناصره وصولاته وجولاته وما يسميها بغزواته وانتصاراته الوهمية. فأصبح اليوم عبارة عن مجموعات مشتتة مطاردة هاربة خائفة.

صور أكتوبر 2021

وبعد أشهر. وتحديدًا في أكتوبر 2021 نشر تنظيم داعش الإرهابي صورًا. قال إنها جانب من تخريج دفعة لمن أسماهم بـ”جنود الخلافة” الملتحقين بالدورة العسكرية في ليبيا.

اللافت والمضحك في الصور المنشورة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي. أن عدد المتدربين في هذه الدورة بحسب الصور سبع عناصر فقط.

الصور الجديدة للتنظيم الإرهابي. تظهر أن عدد عناصر تنظيم داعش وصل إلى 9 عناصر. أي أنه عقب أشهر لم يستطيع التنظيم الإرهابي تجنيد المزيد من العناصر.

وبما أن اعتماد تنظيم داعش وتركيزه ينصب على الجانب الإعلامي. وظهوره بمظهر القوي الذي لايهزم من خلال عدد عناصره وقوته وعتاده العسكري. هذه الصور تثبت أنه بات مهزومًا هاربًا وخائف.

صوره. تؤكد أنهم أصبحوا مختبئين كالجرذان. ملاحقين ومطاردين في حفر وكهوف. لا قدرة لهم على المواجهة ولا أن يشكلوا تهديدًا. بل ينتظرون لحظة الانقضاض عليهم والإمساك بهم.