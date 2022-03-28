وليامز تشدد على حماية استقلالية مؤسسة النفط ومؤسسة الاستثمار والمركزي

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شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين. على حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي عن الاضطرابات السياسية.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر” :”يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.

وتابعت المستشارة :”هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي. ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر”.

وأشارت وليامز إلى أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.