هورندال تعلن تأييدها مطالب وليامز باستقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا

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أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال. اليوم الإثنين تأييدها وليامز في المطالبة باستقلالية المؤسسات السيادية غير المسيّسة في ليبيا.

وقالت هورندال في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”تتفق بريطانيا تمامًا مع المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز على الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتهم”.

كما أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا. دعم بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة، المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

وكانت وليامز، شددت اليوم الإثنين. على حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والمصرف المركزي عن الاضطرابات السياسية.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر” :”يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية”.