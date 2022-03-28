نورلاند ينفي وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا

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نفى السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشار نورلاند، ما نقلته بعض وسائل الإعلام بشأن خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا

وأشار نورلاند إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن

وجاء في تغريدة السفارة على تويتر ” ‏يذكر السفير نورلاند ويفنّد ما نشره موقع إرم نيوز والعربي الجديد مؤخرا من مزاعم وروايات كاذبة تستند إلى مصادر لم تسمّها زاعمة وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات. وتواصل الولايات المتحدة دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ‎#ليبيا في أقرب وقت ممكن “.

وفي سياق متصل قالت مصادر ليبية مطلعة إن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. قدمت مقترحا جديدا ينص على التراجع عن تاريخ يونيو القادم، كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حاليًا على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بحسب موقع “إرم نيوز“. أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. اكتشفا عقبات أكدت أنه من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد ما دفعهما إلى اقتراح موعد جديد خلال العام 2023. لكن دون الاستقرار على تاريخ واضح ورهنا ذلك بنجاح مهمة ويليامز.

وقال المحلل السياسي ، إبراهيم بلقاسم إنه من المرجح أن تكون لدى ويليامز ”خطة ب“ لضمان إجراء انتخابات في وقت لاحق.

وقال: ”ما هو مؤكد أنه بدأ العمل من الأمم المتحدة، أولا لجمع مجلس النواب والدولة في مسار جديد وهو مسار ليبي. ترعاه ستيفاني ويليامز لوضع قاعدة دستورية، وذلك ضمن ”الخطة أ“. لكن لا يزال لدى ستيفاني ويليامز بدائل أخرى حال فشل هذه الخطة“.