ليست دعابة.. ويل سميث يصفع كريس روك في حفل أوسكار 2022

فاجأ الممثل الأمريكي ويل سميث الجميع بصفع الممثل ويل سميث الفنان الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك إثر دعابة ألقاها روك بشأن زوجة سميث، الممثلة، جادا بينكيت.

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg

وقال روك، لكون زوجة سميث حليقة الرأس، “جادا، أنتظر “جي آي جاين 2″ بفارغ الصبر”. وذلك في إشارة إلى فيلم “جي آي جاين” الذي صدر في عام 1997 والذي لعبت فيه الممثلة ديمي مور دور البطولة وهي حليقة الرأس.

وعلى الفور صعد سميث على المسرح وصفع روك، قبل أن يعود إلى مقعده، ويصرخ بعبارات “بذيئة” مطالبا الفنان الكوميدي بألا يتفوه باسم زوجته.

وبدا روك مصدوما بعد الحادث مباشرة، وقال للجمهور: “هذه أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون”. ثم سلّم جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو ما كان سببًا لصعوده إلى المسرح في المقام الأول.

ولاحقا اعتذر سميث أثناء كلمة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية، وذلك عن دور والد نجمتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم “الملك ريتشارد”.

وقال عند تسلمه الجائزة: “أريد أن أعتذر للأكاديمية. أريد أن أعتذر لجميع زملائي المرشحين”.

Will Smith Cries and apologize to the academy and his fans for his outburst at the #Oscar2022 #Oscars pic.twitter.com/XxCkFFcI2i

