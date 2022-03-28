ليست دعابة.. ويل سميث يصفع كريس روك في حفل أوسكار 2022

28 مارس، 2022 10:15 ص
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ويل سميث يصفع كريس روك في حفل جوائز الأوسكار
ويل سميث يصفع كريس روك في حفل جوائز الأوسكار

أخبار ليبيا24

فاجأ الممثل الأمريكي ويل سميث الجميع بصفع الممثل ويل سميث الفنان الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك إثر دعابة ألقاها روك بشأن زوجة سميث، الممثلة، جادا بينكيت.

وقال روك، لكون زوجة سميث حليقة الرأس، “جادا، أنتظر “جي آي جاين 2″ بفارغ الصبر”. وذلك في إشارة إلى فيلم “جي آي جاين” الذي صدر في عام 1997 والذي لعبت فيه الممثلة ديمي مور دور البطولة وهي حليقة الرأس.

وعلى الفور صعد سميث على المسرح وصفع روك، قبل أن يعود إلى مقعده، ويصرخ بعبارات “بذيئة” مطالبا الفنان الكوميدي بألا يتفوه باسم زوجته.

وبدا روك مصدوما بعد الحادث مباشرة، وقال للجمهور: “هذه أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون”. ثم سلّم جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو ما كان سببًا لصعوده إلى المسرح في المقام الأول.

اعتذار

ولاحقا اعتذر سميث أثناء كلمة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية، وذلك عن دور والد نجمتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم “الملك ريتشارد”.

ويل سميث يتسلم جائزة أفضل ممثل للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية
ويل سميث يتسلم جائزة أفضل ممثل للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية

وقال عند تسلمه الجائزة: “أريد أن أعتذر للأكاديمية. أريد أن أعتذر لجميع زملائي المرشحين”.

وأضاف: “الفن يُحاكي الحياة. أبدو مثل الأب المجنون، مثلما قالوا عن ريتشارد ويليامز. لكن الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة”.

وكانت جادا بينكيت قد تحدثت سابقًا عن معاناتها من داء الثعلبة (تساقط الشعر).

 

 

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28 مارس، 2022 10:15 ص
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