قارب المهاجرين المنكوب.. الأمواج تلقي جثة جديدة قبالة طبرق

أخبار ليبيا 24

لا زالت الأمواج تلقي جثث المهاجرين المنكوبين الذين غرق قاربهم قبالة مدينة طبرق في 13 مارس الجاري، حيث عثر اليوم الاثنين على جثة جديدة لضحايا القارب المنكوب.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24. أكد رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبدالسلام شحاتة. أنه تم التعرف على هوية صاحب الجثة السادسة عشر التي عثر عليها، اليوم الاثنين، على شاطئ الليدو في طبرق.

وأشار شحاتة إلى أن الجثة تعود لـ “عبدالحميد سعيد عبدالحميد الجزار” مصري الجنسية. من مواليد 1993، من محافظة المنوفية مركز تلا إحدى محافظات مصر.

ولفت شحاتة إلى أن الجثة عثر عليها أحد سكان حي المنارة بطبرق. حيث تم العثور على بطاقة شخصية له وطاقم أسنان خاص به كانت في جيبه.

وقال شحاتة: أنه “تم إخطار ذوي الغريق حيث أكدوا أن الجثة تعود لابنهم”. لافتا بأنه سيتم تغسيله وتكفينه داخل مركز طبرق الطبي. ونقله إلى مصر عن طريق الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة بعد إخطار النيابة العامة.

ولفت شحاتة إلى أنه رغم قلة الإمكانيات إلا أن البحث لا زال مستمرا على عدد ثلاثة جثث. كان ضمن ركاب مركب المهاجرين غير الشرعيين التي غرقت قبل نحو أسبوعين قبالة شواطئ طبرق.