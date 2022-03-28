علي محمود يقدم إحاطة للمنفي بشأن عمل المؤسسة الليبية للاستثمار

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، د. علي محمود، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

واطلع رئيس المؤسسة، المنفي على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات. على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية. وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها.

في حين شدد على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين. على أهمية العمل الذي يقوم به ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

في حين أوضح خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي أنهما المؤسستان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

في حين شدد على رئيسا الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوتيرة. للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

في حين أكد شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية.