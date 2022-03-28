رياح ترابية نشطة على شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

تشهد مناطق شرق ليبيا، اليوم الإثنين، طقسا متقلبا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي والخليج.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن هناك احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رياح نشطة

وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق جنوب ليبيا ومناطق الوسط ومعظم المناطق الشرقية ما بين (27 – 34) مئوية. بينما تسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح ما بين (18 – 23) مئوية مع رياح باردة نسبيا.

وذكرت الأرصاد، أن مناطق غرب ليبيا تتأثر يوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي. وكتلة هوائية ساخنة مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة. ولفتت إلى أن من المتوقع أن تتحسن الأجواء من مساء يوم الخميس.

حالة البحر

ريح شرش نشط على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة هذا اليوم وشلوق على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعته الي (25) عقدة.

أما في الساحل من رأس أجدير إلى سرت، الريح شرش ويكون متغير الاتجاه الي شلوق على الساحل من زوارة الي الخمس يوم الغد سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة هذا اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية.

وفي الساحل من الخليج إلى طبرق، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من الجبل الأخضر الي طبرق.

والريح شلوق ويكون بحري إلى براني يوم الغد تتراوح سرعته ما بين (05 – 20) عقدة. وتصل إلى (25) عقدة على الساحل من درنة الى طبرق. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر.