رئيس نقابة الخبازين بنغازي: هذا هو عدد الأرغفة المتفق عليه والوزن متروك لضمير الخباز

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قال رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي في تصريحات صحافية اليوم الأثنين إن سعر قنطار الدقيق اليوم 300 دينار، وننتظر تفعيل قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتسعيرة السلع الغذائية، رغم أن وضع سعر للدقيق لا يعني أن تكلفة الرغيف انخفضت بسبب غلاء كل المواد الأخرى الداخلة في تصنيعه من خميرة وزيت وعمالة ومناولة.

وتابع العريبي “اتفقنا على بيع الخبز بدينار لكل 4 أرغفة على أن يترك الوزن لضمير الخباز خلال شهر رمضان، تخفيفا على المواطن، إذ إن نسبة الإقبال على الخبز تقلّ في رمضان”.

ونوه إلى أن الدقيق متوفر، ونأمل من أصحاب المطاحن تخفيض السعر والبيع وفق الأسعار المحددة سابقا.

وفي سياق متصل أجرت دوريات جهاز الحرس البلدي أمس حملة تفتيشية على المخابز داخل مدينة بنغازي مؤخرا أسفرت عن إغلاق عدد من المخابز لعدم تقيدهم بوزن الأرغفة فضلاً عن التسعيرة.

وبحسب منشور في صفحة جهاز الحرس البلدي بنغازي الجمعة الماضية فقد جاءت الحملة. بناءً على تعليمات رئيس الجهاز. بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي، بشأن ضبط تسعيرة رغيف الخبز.

في حين الحملة ضبطت عدد من المخالفات عدة، من بينها عدم الاهتمام بالنظافة العامة إلى. جانب الغش في الوزن وتخلف بعض المخابز عن إتمام الإجراءات القانونية. والصحية الخاصة بها.

في حين حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة. التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام. بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.