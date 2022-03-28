تكريم مسرحيين في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في بنغازي

أخبارليبيا24

احتفل في بنغازي باليوم العالمي للمسرح الذي يحتفي به دوليا يوم 27 مارس من كل عام بتقديم عرضين مسرحيين وتكريم عدد من الفنانين المسرحيين.

وجرى الاحتفال بهذا اليوم من قبل ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية وإدارة المسرح الشعبي بنغازي ونقابة الفنانين في بنغازي.

وحضر الاحتفال، باليوم العالمي للمسرح، شخصيات دبلوماسية من بينها، القنصل الإيطالي كارلو بيتوري، وممثل السفير الفلسطيني محمد الجرار، إضافة إلى عدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين.

وألقى رافع الفاخري، منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، كلمة رحب فيها بالحضور. ونقل الفاخري تحيات وتهاني الدكتور سلامة الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة للفنانين بهذه المناسبة.

عرض مسرحي

وتخلل الحفل عرض المشهد الأول من مسرحية “البحر فيه فيل” تمثيل الفنان ميلود العمروني والفنانة عبير الترهوني. والفنان الصاعد أحمد الطيب الطيرة وإخراج الفنان محمد الصادق.

وتلى عرض المسرحية عرض آخر بعنوان “صرخة صمت” بطولة الفنان عصام قرقوم وإخراج الفنان عوض الفيتوري.

وفي نهاية الحفل قام مُنسق الديوان ووداوي شتيوي نقيب الفنانين ببنغازي ومدير المسرح الشعبي بنغازي.بتكريم عدد من الفنانين المسرحيين الذين لهم أعمال أثرت الحركة الفنية والمسرحية في الساحة الليبية.