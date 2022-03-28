المنفي يؤكد على أهمية عمل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين. على أهمية العمل الذي يقوم به ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي. أنهما المؤسستان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وشدد على رئيسا الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوتيرة. للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

من جهتهما. أكد شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية.

وأشارا إلى أن تنفيذ اللوائح. يأتي وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.