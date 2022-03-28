أستشهد أخيه في تفجيرات القبة.. حسين راف الله تمنى الموت شهيداً ليرتاح من عذابه

أخبارليبيا24_إرهاب

لم يكن حسين سعد راف الله القبايلي يتوقع انه سيكون ضحية التفجيرات الثلات التي حدثت في مدينة القبة عام 2015.

كان يوم العشرون من شهر فبراير من نفس العام هو يوم وقوع الحدث ثلاث تفجيرات متلاحقة أودت بحياة الكثيرين.

كان المشهد مضرجاً بالدماء قرابة 40 شخصاً لقو مصرعهم ذلك اليوم وتناثرت أشلاء بعضهم مش شدة التفجيرات والتي كانت إحداها قرب محطة للوقود.

حسين لم يكن هو الضحية فقط كان أخوه مفتاح أيضا رفقته عندما حدثت التفجيرات الثلاث.

ويقول حسين أنه عند حدوث التفجير الأول والذي كان بالقرب من مركز شرطة القبة ذهب مسرعا هو وأخيه ليتفقدو مكان التفجير وليمدو يد العون للمصابين.

ولكن لم يعلم حسين ومفتاح أن تفجيراً ثانيا سيحدث بالقرب من التفجير الأول حيث رتب وقتها تنظيم داعش الإرهابي سلسة تفجيرات بالمدينة عن طريق تفخيخ ثلاث سيارت بكميات كبيرة من المتفجرات.

ويظهر التنظيم بعد حدوث التفجيرات في فيديو مصور تم بثه على مواقع التنظيم على صفحات التواصل الإجتماعي وكانت أبرزها وكالة أعماق التي كانت مختصة في بث كل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في عدد من الدول العربية أبرزها سيناء بمصر وسوريا والعراق وعدد من الدول الإفريقية.

يقول التنظيم الإرهابي معلقاً على تفجيرات القبة أن ماحدث هو بمثابة عقاب جماعي لأهالي القبة بعدما تم منع التنظيم من قبل الأهالي من المرور عبر المدينة في لاستخدام مطار الابرق حيث كانت الحرب على أشدها بين الجيش الليبي والتنظيم الإرهابي.

مطار الأبرق يعد موقعا إستراتيجياً وشكل علامة فارقة في القضاء على تنظيم داعش فهو مطار دولي يقع على بعد 18 كم شرق مدينة البيضاء.

التفجير الثاني الذي كان بالقرب من محطة الوقود أدى إلى بتر أحدى ساقي حسين وأستشهاد أخيه مفتاح.

التفجير الثاني

يقول حسين أنه فقد الوعي لحظة التفجير الثاني وعندما أستيقظ من غيبوبته وجد نفسه في مستشفى القبة وقد بترت إحدى ساقية وبعد برهة من الزمن تم إبلاغه بستشهاد أخيه جراء وقوع التفجير الثاني.

تعافى حسين قليلا لكن إصابته كانت بليغة لذلك تحصل حسين على رحلة علاج في دولة الأردن.

ويفاجئنا حسين بموقف أخر ربما لم يكن حديث الإعلام من قبل وهو أن النائبة عن دائرة القبة منى آدم الغيثي والتى توفيت في حادث سير بطريق منطقة المخيلي قد رافقته هو ومجموعة من الجرحى لدولة الأردن وأشرفت بنفسها على تلقيهم العلاج حتى شفائهم وعودتهم مرة أخرى للبلاد ” كانت مواقفها جيدة معانا ” هكذا يذكر حسين النائبة منى الغيثي رحمها لله.

رحلة علاج حسين في الأردن لم تخلو من التعقيدات والتي بدأت بمصادرة جواز سفره هو صديقه المرافق وذلك بعد مرور ستة أشهر من بقائه بنفس المستشفى.

يقول حسين أنه تم إجراء نقل لملف حالته من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج بالأردن. وهي مستشفى متعاقدة معها الدولة الليبية إلى مستشفى خاصة بنفس الدولة. ولكن لاعلاقة لها بالدولة الليبية كان سبب النقل هو ضرورة إجراء بتر جزء من إحدى ساقي حسين.

لم تدفع مخصصات تلك المستشفى الخاص التي تواجد بها حسين ورفيقة فالدولة الليبية. غير متعاقدة معها لذلك صودرت جوازات سفرهم ولم يستطيعوا العودة.

توالت المخاطبات والمناشدات من حسين ورفيقة للدولة الليبية ولكن دون جدوى لذلك لجؤوا إلى حيلة أخرى علها قد تكون أكثر فعالية من المخاطبات الورقية.

كانت مواقع التواصل الإجتماعي هي الحل الأمثل في وجهة نظرهم عن طريق مخاطبات. مباشرة وفيدوهات يراها الملايين من الناس لاسيما المسؤولين وقتها.

بالفعل يبدو أن الرسالة وصلت لأحد المسؤولين يقول حسين أن رئيس صندوق التضامن. وقتها وهو أحمد خليفة بريدان قد زارهم وتعهد بدفع المبلغ المستحق للمستشفى. وبالفعل حدث الأمر وعاد حسين ورفيقه إلى ليبيا.

رحلة العلاج

تكررت رحلة حسين للأردن ولكن دون جدوى من العلاج وذلك كما يقول حسين أن الدولة. لم تلتفت لحالته حتى الأن والتى شخصت بقدان الأحساس في ساقه اليمنى بنسبة خمسون بالمائة.

ولازال حسين يتلقى العلاج في ليبيا وذلك لأن الجرح في ساقه لم يلتئم بعد وهي معاناة أخرى. يعانيها حسين بين القبة وبنغازي للتغير بشكل يومي على الجرح.

سبع سنوات يقول حسين أن الدولة لم تلتفت للجرحى ولم تقدم الطبقة السياسية لهم أي شيئ. حتى الأن ومن شدة الألم وكبر همه وحزنه حسين تمنى الموت شهيداً قائلا أن ذلك. كان سيكون رحمة له من العذاب الذي يعانيه الآن.

حسين يوجه رسالة للمسؤولين ويقول ” خافو ربكم وأهتمو بالجرحى أما أنا فقد أصبحت. الميت الحي بسبب ما رأيته من عذاب العلاج ولم أعد أملك الأمل ولم يتبقى من معنوياتي. شيئ فالنفسية أصبحت تحت الصفر “.