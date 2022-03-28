الرياضة تهنيء الملاكم سعد الفلاح بفوزه على خصمه التركماني في تركيا

28 مارس، 2022 4:52 م
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الملاكم سعد الفلاح
الملاكم سعد الفلاح

أخبارليبيا24

هنأت وزارة الرياضة الملاكم الليبي سعد الفلاح. عقب عودته من إسطنبول متوجاً بحزام WKR إثر فوزه على منافسه التركماني كولساهتوف بالضربة القاضية.

وأوضحت الوزارة أن الفلاح من الملاكمين الذين تفتخر بهم رياضة الفن النبيل في ليبيا. مؤكدة أنه حظى باستقبال الأبطال بعد نزوله بمطار أمعيتيقة بطرابلس.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أن الملاكم سعد الفلاح ينتمي للنادي الأهلي بنغازي العريق وينتظره مستقبل مشرف في هذه الرياضة.

وكان الملاكم سعد الفلاح أطاح بالأوزباكستاني كولييشتوف بالضربة القاضية، في المباراة التي أقيمت في إسطنبول.

وتمكن الفلاخ من حسم المواجهة قبل نهاية الجولة الثانية بدقيقة، ليرفع الحكم إشارة انتصار الملاكم الليبي بالضربة القاضية.

28 مارس، 2022 4:52 م
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