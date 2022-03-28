الدفاع الأوكرانية: لا مؤشرات على تخلي روسيا عن خطة لتطويق كييف

أخبارليبيا24

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الإثنين. أنه لا مؤشرات على الأرض على تخلي روسيا عن خطة لتطويق العاصمة كييف.

وأضاف موتوزيانيك في تصريحات صحفية. أنه وفقا لمعلوماتنا لم تتخل روسيا الاتحادية عن محاولاتها إن لم يكن للاستيلاء على كييف فتطويقها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أنه في الوقت الحالي لا نرى تحرك لقوات العدو بعيدا عن كييف.

فيما حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية.

في حين. ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول.

وتستعد أوكرانيا وروسيا اليوم الإثنين، لعقد أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين. مع إصرار كييف على عدم تقديم أي تنازلات تتعلق بالتخلي عن أراض في الوقت الذي تحول فيه زخم القتال لصالحها.

ووضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.