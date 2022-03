جوائز الأوسكار 2022 بعيدًا عن صفعة ويل سميث التاريخية!

أخبارليبيا24_جوائز الأوسكار

بعد جدل مجتمع محبي الأفلام وصنّاعها حول تغييرات الأكاديمية الأخيرة بخصوص الحفل، ثم نشاط التوقعات المعتاد بين الجميع حول من سيربح ومن لا يستحق… ها قد اختتم الأوسكار الـ 94 بمشهد تاريخي لا صلة له بالأفلام المرشحة ولا بعالم السينما، بل بصفعة على الهواء مباشرةً، عندما بادر كريس روك أثناء تقديمه في جزئية من الحفل بنكتة ضد جادا سميث زوجة ويل سميث، ليقوم الأخير وسط ضحك الحضور بصفع كريس روك واخباره بأن يتوقف عن ذكر اسم زوجته.

هذه الحادثة أخذت منحى آخر، وأصبح الحدث الوحيد المتداول في الميديا حول حفل الأوسكار، لذلك دعونا نلقي نظرة على أبرز ما جاء في الحدث من جوائز مهمة ومستحقة، وأخرى كانت فيها المنافسة قوية.

جائزة أفضل فيلم:

بعيدًا عن إعادة ذكر الأفلام المرشحة، المنافسة في موسم الجوائز بخصوص أفضل فيلم كانت محصورة بين فيلمين اثنين، وهي منافسة شرسة ليست بين قيمة الفيلمين فنيا، انما بين المنصات المنتجة أبل مع Coda ونيتفلكس مع The Power of Dog. الفيلمين وزعت بينهما جوائز البافتا والـ Saga و غيرها، إلا أن الغلبة في الأوسكار ذهبت إلى Coda لكي تكون “أبل” هي أول منصة عرض أفلام تربح جائزة أفضل فيلم بالأوسكار، في سابقة ستغير الكثير في تاريخ الإنتاج السينمائي العصري. فيلم Coda يدور حول فتاة مراهقة تعيش وسط عائلة صماء بالكامل، تجد نفسها محاصرة بين السعى وراء عشقها وحلمها للموسيقى، وبين اعتماد أسرتها عليها بشكل تام لتكون هى أساس علاقتها بالعالم الخارجي. الفيلم ذو سيناريو مقتبس، لكنه حظي بقبول جماهيري واسع، رغم أنه لا يحمل نصا سينمائيا من الجودة الأصيلة.

جوائز التمثيل:

جوائز التمثيل كانت متوقعة، صحيح أن المنافسة كانت قريبة لكن عبر النظر للفائزين في كامل موسم الجوائز، الإشارات واضحة، حيث حقق “ويل سميث” جائزة أفضل ممثل للمرة الأولى في تاريخه عن دوره بفيلم King Richard، بينما ذهبت جائزة التمثيل النسائية “جيسيكا شاستاين” جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في The Eyes Of Tammy Faye، وهي الأولى في تاريخها أيضًا.

أما عن جوائز التمثيل الثانوية، نالت الممثلة أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story، وهو الفيلم المقتبس من الفيلم الموسيقي الذى طرح عام 1957، بينما فاز الممثل الأصم تروي كوتسور كممثل مساعد عن دوره بفيلم Coda، وهي المرة الأولى التي تمنح لممثل أصم.

فيلم Dune يفوز بـ 6 أوسكار:

بعد استغراب الجميع لعدم ترشح المخرج “دينيس فيلنوف” لجائزة الإخراج، انتقم له فيلمه حيث نال “Dune” ست جوائز أوسكار لأفضل إنتاج ومونتاج وموسيقي تصورية وصوت، وأفضل تصوير ومؤثرات بصرية، ويدور الفيلم حول رحلة أسطورية تحكى قصة بول أتريديس، شاب فريد من نوعه يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه. الفيلم حقق جوائز مهمة مثل التحرير والسينماتوغرافي والصوت، وكانت هناك انتقادات لاحقة بسبب إلغاء عرض بعض هذه الجوائز على الهواء مباشرة، لكن يبدو في كل الأحوال أن Dune وعلى الرغم من تخبط الآراء النقدية حوله، إلا أنه حقق إنجازا سينمائيا ذو مستوى بصري عالي استحق من خلاله جوائز هامة.

السيناريو الأصلي والمقتبس:

من الفئات القوية خلال هذه النسخة من الأوسكار، حيث تنافست. أعمال مهمة ومن جنسيات وإنتاجات مختلفة غير متقاربة. إلا أن جائزة السيناريو الأصلي ذهبت إلى فاز فيلم Belfast. وهو من بطولة كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز. جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل. كونور ماكنيل، جيرارد حوران، وقام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

بينما ذهبت جائزة أفضل نص مقتبس لفيلم Coda الحائز مسبقًا على جائزتين أوسكار: أفضل ممثل مساعد وأفضل فيلم. لتحقق أبل إنجازًا غير مسبوق.

أفضل إخراج:

من أكثر الجوائز إثارة للجدل، فكيف يفوز مخرجا بجائزة الإخراج. ولا يفز فيلمه مثلًا بجائزة أفضل فيلم؟ إلا أن الأكاديمية لها رأيٌ آخر يبدو أنه أكثر توزيعا وتنويعا وتسويقًا، فبعد منافسة فيلم The Power of Dog على الجائزة الكبرى، ولم ينلها، ذهب الإخراج لمخرجة الفيلم “جاين كامبيون”، حيث حصدت الجائزة للمرة الأولى في تاريخها بعد ترشيحٍ مسبق، وهي المخرجة الثالثة تاريخيا التي سبق لها وأن نالت جائزة الإخراج.

الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية:

نال فيلم Drive My Car (اليابان) جائزة أفضل فيلم غير ناطق. باللغة الإنجليزية عن جدارة واستحقاق بعد نيله جوائز هامة أخرى. مثل سعفة كان السينمائي، رغم منافسته القوية مع فيلم The Worst Person in The World و The Hand of God، لكن. سيناريو هاروكي موراكمي المركب من قصص ثلاثة قصيرة. وإخراج وتأليف إضافي فذ ومبهر لـ ريوسوكي هاماجوتشي، تمكن الفيلم من تحقيق الجائزة بكل ثقة.

أوسكارز جدلي:

سيعتبر هذا الحفل تحديدًا من أكثر حفلات الأوسكارز جدلًا بلرغم. من تدقيق الأكاديمية المفرط وتغييرها لمعايير العرض. واهتمامها باستقطاب. جمهور أكبر وتقليص عدد ساعات العرض. لم يتم تحقيق ذلك ووصلت ساعات العرض إلى ما يقارب عن. أربع ساعات، كما شهد عنفًا غير مسبوقا، فلقطة اعتداء ويل. سميث قد تؤدي إلى هجوم كبير سيلحق الأخير بضرر قد يفقده الأوسكار اليتيم.