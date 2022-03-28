أبل تخطط لخفض إنتاج آيفون إس إي وإيربودس بسبب الحرب في أوكرانيا

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تخطط شركة “أبل” لجعل أجهزة “آيفون إس إي” أقل بنسبة 20 بالمائة في الربع المقبل، مما كان مخططا له في الأصل، في واحدة من أولى العلامات على أن الحرب الأوكرانية والتضخم الذي يلوح في الأفق قد بدأ في إضعاف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، وفق ما ذكر مؤشر”نيكي”.

وأفاد مؤشر “نيكي” نقلاً عن مصادر أن شركة “أبل” تخطط لخفض إنتاج أجهزتها من “أيفون” و”إيربودس” مع بدء الأزمة الأوكرانية والتضخم الوشيك في التأثير على الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

وقال نيكي إن الشركة تخطط لجعل أجهزة “أيفون إس إي” أقل بنسبة 20 بالمائة في الربع المقبل. أو خفض طلبات الإنتاج بنحو 2 إلى 3 ملايين وحدة، مما كان مخططا له في الأصل، بسبب ضعف الطلب عما كان متوقعا.

أبل تخفض الطلبات على سماعات إيربودس

وقالت الصحيفة، إن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. خفضت أيضًا الطلبات على سماعاتها اللاسلكية من “إيربودس” بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022 بالكامل. حيث قامت بتقليص مستوى المخزونات بسبب الطلب الفاتر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة آبل النقاب عن اتصال 5G بجهازها المنخفض التكلفة “آيفون إس إي”، والذي يستهدف في الغالب المشترين في الأسواق الناشئة.

وقالت شركة “كاونتربوينت ريسرتش” إن جهاز”آيفون إس إي” 4G الأقدم يمثل 12 بالمائة من إجمالي مبيعات آيفون. منذ إطلاقه في الربع الثاني من عام 2020 حتى نهاية عام 2021. في كون اليابان أكبر سوق بعد الولايات المتحدة.

وطلبت الشركة أيضًا من الموردين إنتاج بضعة ملايين وحدة أقل من نطاق آيفون 13 بالكامل، مما كان مخططًا له سابقًا. لكنها قالت إن هذا التعديل يعتمد على الطلب الموسمي.