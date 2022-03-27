شون بن: إذا حرم زيلينسكي من التحدث يجب مقاطعة الأوسكار

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دعا الممثل العالمي، شون بن، هوليوود، إلى مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار إذا حرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من فرصة التحدث في حدث السجادة الحمراء.

وقال الممثل المثير للجدل في تصريحات لشبكة “سي إن إن”: “أود أن أشجع كل المعنيين على معرفة، بالرغم من أنها قد تكون لحظتهم، وأنا أفهم أنه للاحتفال بأفلامهم، فقد حان الوقت للتألق والاحتجاج ومقاطعة جوائز الأوسكار”.

هذا وتعهد شون بن الذي فاز بجائزتي أوسكار، “بصهر جوائز الأوسكار في الأماكن العامة “، إذا رفضت الأكاديمية تقديم زيلينسكي لخطاب.

هذا وأجرى الزعيم الأوكراني محادثات مع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للظهور بالفيديو خلال بث يوم الأحد لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في حين التقى بن مع زيلينسكي أثناء وجوده في أوكرانيا في فبراير، عندما كان يصور فيلما وثائقيا عن التوترات في البلاد والحرب الآن مع روسيا.

من جانبها، ذكرت إيمي شومر، المضيفة المشاركة لحفل الأوسكار، فكرة جعل زيلينسكي. يتحدث في الحدث الأسبوع الماضي، حسبما أفادم وقع “بيبول”.

هذا وقال بن حول خطاب زيلينسكي: “أفهم أنه تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك (تقديم الخطاب)”.

وأضاف: “إذا اختارت الأكاديمية عدم القيام بذلك، وإذا اختار المقدمون عدم متابعة القيادة في أوكرانيا. الذين يأخذون الرصاص والقنابل من أجلنا، جنبا إلى جنب مع الأطفال الأوكرانيين. الذين يحاولون حمايتهم، فأعتقد أن كل فرد هؤلاء الأشخاص وكل جزء من هذا القرار. سيكون أكثر اللحظات فظاعة في تاريخ هوليوود”.