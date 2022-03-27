جرحى الحرب ضد الإرهاب.. هل باتوا مهملين؟

أخبار ليبيا24

تضحيات وبطولات قدّمها الشباب الليبي ثمنا لما هو أغلى وأعظم حيث خاض الآلاف منهم أشرس المعارك ضد الجماعات الإرهابية مستبسلين لتقديم حياتهم من أجل تحرير وطنهم.

علي محمد حمد المسماري من منطقة أم الرزم جنوبي درنة (مواليد 1989) هو أحد الأبطال الأشاوس الذين خاضوا معارك بطولية في شرق البلاد من أجل اجتثاث الإرهاب من درنة وبقية المدن الليبية.

يقول علي، في مقابلة حصرية مع أخبار ليبيا 24، إنه تطوّع للحرب ضد الإرهاب بالكتيبة 276 مع انطلاق عملية الكرامة للجيش الوطني.

وعن طبيعة المعارك التي خاضها، يقول: “قاتلنا في محور الظهر الحمر وحينما اشتد القتال استشهد بعض الأصدقاء وأصيب الآخرين”.

ويواصل علي، متحدثًا عن الإصابة التي تعرض لها، “بعد نزولنا إلى شيحة الشرقية شرقي درنة واشتداد المواجهات مع جماعات الإرهاب في درنة أصبت برصاصة بالكتف اليسرى وكذلك بشظية في عيني اليسرى”.

ويضيف، “أُسعفت على إثرها إلى البيضاء وتلقيت العلاج بعيادة التمير وبقيت لنحو 12 يوما، وبينما لم تكن هناك الإمكانيات اللازمة لاستكمال العلاج وإجراء عملية على عيني نُقلت للعلاج إلى تونس ومن ثم إلى الأردن”.

“لازلت انتظر استكمال علاجي”

ويتابع علي، “سافرت لتونس لإجراء عملية على العين لكن للأسف لامسنا التقصير من المندوبين هناك. وهم من تونس والأردن. ثم رجعت لليبيا على هدف إرسالي لاستكمال علاجي إمّا في تونس أو أوكرانيا. ولكن إلى هذا اليوم لازلت في انتظار ذلك”.

مازال علي يعاني من جراء الإصابة في عينه نتيجة عدم تمكنه من اكمال علاجه وإجراء عملية لإزالة المياه منها. ولم يجد في ذلك إلا الحديث لأخبار ليبيا 24، عن معاناته.

وشكا عدد من الجرحى الذين قاتلوا ببسالة من أجل تحرير مدنهم وقراهم من الإرهاب. في عدة مقابلات مع أخبار ليبيا 24 من عدم تمكنهم من استكمال علاجهم.

لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الجرحى المصابين بإصابات بليغة من جراء الحرب ضد الإرهاب في ليبيا. إلا أن الكثير منهم لازال يعاني. فمنهم من تعرض لإعاقة دائمة ألزمته الجلوس على كرسي متحرك أو جعلته ممدًا فوق سرير غير قادرٍ على الحركة.