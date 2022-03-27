“لوفيغارو”: احتمالات بتكرار سيناريو سوريا في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

قال تقرير فرنسي، إن هناك احتمالات بتكرار السيناريو السوري في أوكرانيا. حيث تتعرض مدن الأخيرة إلى قصف روسي مكثف، كما حدث فى البلد العربي لا سيما حلب خلال عام 2016.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، أن ”جمود الهجوم الروسي في أوكرانيا. قد يؤدي إلى تفاقم آثاره المدمرة مع نفس التوجه، كما في سوريا، لطرد السكان المدنيين“.

مأساة حصار حلب

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ماريوبول وميكولايف ومدن أوكرانية أخرى تعرضت لقصف مكثف من قبل الجيش الروسي. وهناك يتم استحضار مأساة حصار حلب في عام 2016 لوصف (الكابوس) وحتى (الجحيم) الذي يعاني منه السكان المدنيون“.

ولفتت إلى أن ”صور عازف (التشيلو) وهو يعزف وسط أنقاض مدينة خاركوف، في شهادة مقاومة للقصف الوحشي. تذكرنا بصور عازف البيانو الذي ارتجل عام 2015 في قلب اليرموك المنكوب بضواحي دمشق“.

تدمير البنية التحتية

وتابع التقرير أنه ”في أوكرانيا اليوم، كما في سوريا آنذاك، يعد تدمير روسيا للبنية التحتية المدنية أو المدارس أو الملاجئ أو المستشفيات. جزءًا من قرار على أعلى مستوى، يهدف إلى ترويع السكان وعدم ترك أي خيار لهم سوى الخضوع والنزوح“.

وأشار إلى طبيب من إدلب شمال سوريا، وهو ينصح الأوكرانيين بـ ”تحصين مستشفياتهم بكتل إسمنتية. لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يميز بين المدنيين والجرحى والمقاتلين“.

عدم التنازل

وقالت ”لوفيغارو“ مستحضرة أوجه التشابه بين الحالتين السورية والأوكرانية. إن ”الرسائل التي تم توجيهها في المسيرات الداعمة للثورة السورية، في الداخل والخارج. تشير إلى التضامن الفعال مع الشعب الأوكراني وتشجيعه على عدم التنازل لا عن أرضه ولا قضيته. لأنه من سوريا إلى أوكرانيا، العدو واحد“.

ونوهت إلى دعم الحكومة السورية غير المشروط لروسيا، واستعداد دمشق، لتجنيد متطوعين للقتال في أوكرانيا.

حشد متطوعين

وبينت أن ”بوتين وافق في 11 مارس الجاري، على حشد حوالي 16000 متطوع من الشرق الأوسط. ويتوافق هذا التقدير مع الطلبات المقبولة في سوريا من قبل الجماعات شبه العسكرية التابعة لمجموعة (فاغنر) وشركائها المحليين“.

وأوضحت أن ”عدد المجندين المحتملين يبلغ ضعف هذا العدد مع احتمال الحصول على راتب يتراوح بين مئتين وثلاثمئة دولار شهريًا“.

نزوح جماعي

”لكن الالتزام يمكن أن يكون أيديولوجيًا صريحًا كما في حالة زعيم الميليشيا السوري نبيل العبد الله. الذي تعهد بـ“تلقين الأوكرانيين درسًا“ وهذا ”بمجرد أن يأمر الرئيس الأسد والرئيس بوتين“، حسب ما نقلته الصحيفة الفرنسية.

وأضافت: ”أدت الضربات في أوكرانيا التي استهدفت ترويع المدنيين ودفعهم إلى الفرار بالفعل خلال شهر واحد إلى نزوح جماعي. كان أسرع بكثير مما حدث في سوريا“.

مغادرة المنازل

وتابعت ”لوفيغارو“ أنه ”إضافة إلى 3.7 مليون أوكراني (من بين ما يقدر بنحو 45 مليون نسمة). وجدوا ملاذًا خارج حدود بلادهم، اضطر ما يقرب من 6.5 مليون أوكراني إلى مغادرة منازلهم بينما ظلوا على الأراضي الأوكرانية“.

وأشارت في تقريرها إلى أنه ”بالمقارنة بين البلدين فقد استغرق الأمر عدة سنوات من الصراع بالنسبة للسكان السوريين. الذين يبلغ عددهم نصف عدد الأوكرانيين بعد تجربة إراقة الدماء هذه“.