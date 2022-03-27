بروتوكول بين شركة محلية في بنغازي وشركتين إيطاليتين لإعادة إعمار المدينة

27 مارس، 2022 10:05 ص
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إعادة إعمار بنغازي
إعادة إعمار بنغازي

أخبارليبيا24

كشف عضو جمعية الصداقة الإيطالية الليبية. عبد القدير رمضان، عن توقيع بروتوكول بين شركتين إيطاليتين وشركة محلية في بنغازي لإعادة إعمار المدينة.

وأضاف رمضان أن الشركتان الإيطاليتان هما كونسورتيوم Cons.Med، وStudio tecnico MB srl، وكلاهما من مدينة رافينا، الواقعة في منطقة إميليا رومانيا.

وأوضح أن شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري ستعمل على صيانة الجسور والطرق وبعض المباني في وسط المدينة التاريخي.

وأشار عضو الجمعية إلى أن هذا التعاون. هو ثمار للمؤتمر الذي عقد الإثنين الماضي في بنغازي بهدف تحفيز الشراكة الوثيقة بين المنظمة الإيطالية والسلطات الليبية لتسهيل إعادة إعمار المدينة القديمة.

27 مارس، 2022 10:05 ص
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