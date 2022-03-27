بالدوحة.. الكبير يلتقي محافظ مصرف قطر المركزي

27 مارس، 2022 6:05 م
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أخبار ليبيا 24

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتماعا مع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، خلال زيارة الكبير إلى قطر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين المصرفين.

وبحسب بيان مقتضب لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية. بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف قطر المركزي وسبل تعزيزها وتطويرها​.

ويتزامن وجود الصديق الكبير في قطر مع وجود وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش. والتي تشارك في منتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”.

27 مارس، 2022 6:05 م
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